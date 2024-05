HISD publica lista de campus seleccionados que abrirán el lunes después de cierres debido a una tormenta mortal.

HOUSTON, Texas (KTRK) — El Distrito Escolar Independiente de Houston ha publicado una lista de escuelas que se espera abran el lunes 20 de mayo, después de cierres debido a una tormenta peligrosa que se desarrolló el jueves por la tarde y que produjo tornados y vientos dañinos.

Si la escuela de su estudiante está en la lista, el campus tiene electricidad, un sistema de enfriamiento completamente funcional y servicio de alimentos listo para servir.

El distrito dijo que si la escuela de su hijo no aparece en la lista, debe buscar más información entre las 4 p.m. y las 9 p.m. Las actualizaciones continuarán hasta la noche del domingo, según los funcionarios del distrito.

Cualquier campus que no esté en la lista para las 9 p.m. HISD declara que estará cerrado pero funcionará como un centro de distribución de comidas para estudiantes entre las 7 a.m. y las 9 a.m., y luego entre las 11 a.m. y la 1 p.m.

El Superintendente del HISD, Mike Miles, inspeccionó los daños en la Escuela Primaria Sinclair el sábado, una de las escuelas del distrito más afectadas por las fuertes lluvias y los vientos de 100 mph. Ramas de árboles, escombros y aislamiento estaban esparcidos fuera de los cimientos del edificio.

Fue una de las cuatro escuelas que sufrieron más daños. Las Escuelas Primarias Pugh, Robinson y Paige sufrieron ventanas rotas y árboles caídos; sin embargo, los funcionarios dijeron que los edificios son estructuralmente sólidos.

Hasta el sábado, 77 campus estaban sin electricidad. Las cuadrillas han trabajado sin parar para restaurar la electricidad después de que 136 escuelas se vieron afectadas.

Según la herramienta de seguimiento de cortes de CenterPoint, 325,546 clientes seguían sin electricidad hasta la mañana del domingo. La compañía dijo que está trabajando en los esfuerzos de restauración que se completarán el miércoles.

El distrito envió un mensaje el domingo, diciendo que una distribución gratuita de alimentos y suministros se llevará a cabo el lunes y martes para apoyar a las familias afectadas por los eventos climáticos severos de la semana pasada.

