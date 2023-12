Chiquis teme por su vida tras acusar a sus tíos y abuelos: “Si algo me pasa, ya saben de dónde viene”

Chiquis Rivera emitió un preocupante mensaje con el que deja en claro que teme que algo le suceda. Esto a menos de una semana del mensaje y reclamo que hizo contra sus tíos y familia en medio del pleito que tiene dividido a los Rivera.

Chiquis confesó temer por su integridad y se vió en la necesidad de “dejarlo por escrito” ante el pleito que protagoniza con sus tíos Juan y Rosie Rivera.

” Estoy muy decepcionada de ciertas personas, que dicen ser, que dicen amar a mi madre, que hacen lo que sea por ella y hablan mal de mis hermanos, que quieren quitarles o que les quitaron lo que mi mamá trabajó tantos años para darnos”, reclamó.

“Sus fans saben muy bien que en todos lados ella siempre dijo que ella trabajaba por sus hijos, no por su hermana, no por su hermano, no por su mamá ni su papá ella trabajó ¿por quién?, por sus hijos”, finalizó mientras el público la ovacionó.

Desde 2021, la cantante y sus cuatro hermanos están distanciados de sus tíos Juan y Rosie Rivera. Ambos trabajaban en las empresas que resguardan el legado y fortuna de su difunta madre. Su tía Rosie era la CEO y salió en medio de acusaciones por presuntos malos manejos.

Chiquis teme que algo le suceda

Luego de lo que dijo en su concierto y el aparente cisma que provocó al interior de los Rivera, ahora Chiquis teme por su integridad.

“Siento en mi corazón que tengo que dejar esto escrito…”, escribió en X, antes Twitter, al mediodía de este miércoles 6 de diciembre.

Chiquis se vio en la necesidad de expresar que se siente amanazada. Crédito: Chiquis/X



Un minuto después, la cantante de 38 años lanzó otro mensaje que ha alarmado a muchos de sus fans.

“Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de mi punto de vista”, dijo para iniciar.

“Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de dónde viene“, advirtió, expresando que teme por su vida e integridad.



Chiquis no señaló a nadie en particular en cuanto a la amenaza que percibe, pero su preocupante mensaje se suscita en medio del drama que vive al interior de su familia y la particular discordia que protagoniza con sus tíos Juan y Rosie Rivera.