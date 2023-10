RÉCORD DEL AÑO

No Es Que Te Extrañe

Christina Aguilera

Rafa Arcaute, Afo Verde & Federico Vindver, record producers; Rafa Arcaute, Ray Charles Brown Jr., Yasmil Marrufo, Jean Rodríguez, Felipe Trujillo & Federico Vindver, recording engineers; Jaycen Joshua & Mike Seaberg, mixers; Jaycen Joshua, mastering engineer

Track from: La Luz

[Sony Music Entertainment US Latin LLC]

Carretera y Manta

Pablo Alborán

Pablo Alborán, record producer; Pablo Pulido & Luis Villa, recording engineers; Lewis Pickett, mixer; Dave Kutch, mastering engineer

[Warner Music Spain, S.L.]

Déjame Llorarte

Paula Arenas Featuring Jesús Navarro

María Elisa Ayerbe & Marcos Sánchez, record producers; María Elisa Ayerbe & Andrés Chano Guardado, recording engineers; María Elisa Ayerbe, mixer; Orlando Ferrer, mastering engineer

[Profesor Records]

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Bizarrap Featuring Shakira

Bizarrap, record producer; Bizarrap, Dave Clauss, Roger Rodes & Dani Val, recording engineers; Bizarrap, Dave Clauss, Shakira & ZECCA, mixers; Dave Clauss & ZECCA, mastering engineers

[DALE PLAY Records]

Si Tú Me Quieres

Fonseca & Juan Luis Guerra

Fonseca, Yadam González & Juanes, record producers; Sebastian De Peyrecave, Fonseca & Allan Leschhörn, recording engineers; Juan Mario Aracil & Trevor Muzzy, mixers; Esteban Piñero, mastering engineer

[2023 Sony Music Entertainment US Latin LLC]

Mientras Me Curo Del Cora

Karol G

Linda Goldstein, Juan Andrés Ospina & Ovy On The Drums, record producers; Juan Andrés Ospina & Ovy On The Drums, recording engineers; Rob Kinelski, mixer; Dave Kutch, mastering engineer

Track from: Mañana Será Bonito

[Universal Music Latino]

De Todas Las Flores

Natalia Lafourcade

Adan Jodorowsky & Natalia Lafourcade, record producers; Gerardo Ordoñez, recording engineer; Gerardo Ordoñez, mixer; Bernie Grundman, mastering engineer

[Una Producción De Cultura Y Entretenimientos Ml, S]

Ojos Marrones

Lasso

Renzo Bravo & Orlando Vitto, record producers; Renzo Bravo & Orlando Vitto, recording engineers; Orlando Vitto, mixer; Dave Kutch, mastering engineer

[Universal Music México]

La Fórmula

Maluma & Marc Anthony

Marc Anthony, Edgar Barrera, Sergio George, Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Bryan Snaider Lezcano Chaverra, Maluma, Natalia Ramírez & Julio Reyes Copello, record producers; Juan Mario Aracil & Arbise “Motiff” González, recording engineers; Juan Mario Aracil, Luis Barrera Jr. & Arbise “Motiff” González, mixers; Richard De Avila & Juan Carlos Nieto, mastering engineers

[2023 Sony Music Entertainment US Latin LLC]

Despechá

Rosalía

Gaby Music, Noah Goldstein, Chris Jedi, Dylan Patrice & Rosalía, record producers; Jake Miller, Roger Rodés & David Rodríguez, recording engineers; Manny Marroquin, mixer; Chris Gehringer, mastering engineer

[Columbia Records/Sony Music Entertainment]

Correcaminos

Alejandro Sanz Featuring Danny Ocean

Alizzz, record producer; Alizzz, Frank Lozano & Alfonso Pérez, recording engineers; Lewis Pickett, mixer; Miguel Ángel González, mastering engineer

[Universal Music Spain]