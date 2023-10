Britney Spears aparentemente envía una advertencia antes de la publicación de sus memorias: “Nos vemos en el infierno”

Britney Spears está enviando un mensaje revelador antes del tan esperado lanzamiento de sus memorias, The Woman in Me.

El domingo 22 de octubre, la estrella del pop de 41 años, que frecuentemente comparte memes, fotografías y obras de arte significativas para ella a través de Instagram, subió una foto de un pastel con glaseado rosa decorado con las palabras “Nos vemos en el infierno”. escrito en glaseado blanco.

La ganadora del Grammy profundiza en sus numerosas relaciones a lo largo de los años, incluido su romance con Justin Timberlake, sus matrimonios pasados y la complicada dinámica con los miembros de su familia.

Durante su romance con Timberlake, que duró de 1999 a 2002, Spears reveló en el libro que quedó embarazada y tuvo un aborto.

“Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé”, escribió en un extracto obtenido por People a principios de este mes. “No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”.

Más tarde dio la bienvenida a sus hijos Sean Preston, ahora de 18 años, y Jayden James, ahora de 17, con su exmarido Kevin Federline. Una fuente reveló exclusivamente a Us Weekly que hay un pasaje en el libro sobre cómo su padre, Jamie Spears, quien dirigió la controvertida tutela de Britney durante 13 años, supuestamente “sacudió” a Sean Preston, de 13 años, durante una discusión en 2019.

“Mi hijo fue a encerrarse en un dormitorio para terminar la pelea, y mi papá derribó la puerta y lo sacudió”, escribió Britney. “Kevin presentó una denuncia policial y a mi padre se le prohibió ver a los niños”. (No se presentaron cargos penales contra Jamie, ahora de 71 años, en el incidente).

A medida que se revelaban más y más extractos de La mujer en mí, Spears recurrió a Instagram para dejar las cosas claras sobre sus intenciones al escribir las memorias.

Source : Us Weekly