El icónico rapero Busta Rhymes trae todas las letras a los oídos de Houston en una nueva gira

Busta Rhymes traerá su enérgico estilo de espectáculo y rimas con voces roncas al 713 Music Hall el 28 de marzo de 2024 como parte de su recién anunciada gira Blockbusta por Norteamérica. Para apoyar su aclamado nuevo álbum del mismo nombre, la gira Blockbusta también se dirigirá al South Side Ballroom de Dallas el 24 de marzo y al Anfiteatro Stubb’s Waller Creek de Austin el 26 de marzo.

Los boletos ya están disponibles a través de la preventa de Citi, con más promociones de preventa durante la semana antes de la venta general, a partir de las 10 am del viernes 1 de diciembre en LiveNation.com. Los fanáticos pueden esperar paquetes y experiencias VIP, que incluyen boletos de admisión general, Meet & Greet individual, sesión de fotos y preguntas y respuestas con Busta Rhymes, artículo autografiado, entrada anticipada con acceso prioritario a la sala y más. Los interesados deben consultar más en vipnation.com.

Recién salido de apoyar a 50 Cent en el histórico y global Final Lap Tour, Busta lanzará un festín de material nuevo de Blockbusta de Busta coproducido con los A-listers Pharrell Williams, Timbaland y Swizz Beatz.

El nativo de Nueva York cuenta con 12 nominaciones a los premios Grammy, más de 10 millones de álbumes en todo el mundo, siete debuts en el Top 10 del Billboard 200 y un título de “mejor intérprete de todos los tiempos” glosado nada menos que por un tal JAY-Z. También ha protagonizado papeles destacados en películas como Higher Learning y Finding Forrester e incluso se ha codeado con el expresidente Barack Obama.

Pero todavía lo mantiene real desde sus primeros días en East Flatbush Brooklyn, con credibilidad como BET Jams coronando su “Put Your Hands Where My Eyes Can See” como el “Mejor video de hip-hop de todos los tiempos”. Busta también obtuvo recientemente el premio BET Icon/Lifetime Achievement Award 2023.

Aquí está la lista completa de las fechas de la gira Blockbusta 2024

3/13 San Francisco, CA The Masonic

3/15 Los Angeles, CA Hollywood Palladium

3/16 Anaheim, CA House of Blues

3/17 San Diego, CA SOMA

3/19 Las Vegas, NV House of Blues

3/20 Phoenix, AZ The Van Buren

3/22 Denver, CO Fillmore Auditorium

3/24 Dallas, TX South Side Ballroom

3/26 Austin, TX Stubb’s Waller Creek Amphitheater

3/28 Houston, 713 Music Hall

3/30 Atlanta, GA Coca Cola Roxy

4/1 Orlando, FL House of Blues

4/2 Miami Beach, FL Fillmore Miami Beach At Jackie Gleason Theatre

4/4 Raleigh, NC The Ritz

4/5 Charlotte, NC The Fillmore Charlotte

4/7 Philadelphia, PA The Fillmore Philadelphia

4/8 Silver Spring, MD The Fillmore Silver Spring